После трагедии в Харькове Киев проводит рейды домов престарелых - результаты

Рассказали о результатах проверок домов престарелых в Киеве. Фото: pixabay.com

По результатам проверок в Киеве обнаружили 33 частные пансионаты для пожилых людей и реабилитационные центры. Уголовные дела возбудили по 9 таких заведений.

Таковы данные по состоянию на 29 января, заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Осуществляют проверки межведомственные группы, в которые вошли представители полиции, ДСНС и Департамента социальной политики КГГА.

"Мы постоянно проверяем коммунальные дома престарелых и все социальные учреждения города. После трагедии в Харькове, дали поручение проверить, работают ли в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей. Проверки в столице продолжаются", - отметил глава столицы.

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По его словам, городские власти фактически не могут влиять на деятельность таких частных учреждений, ведь законодательно этот вопрос не урегулирован.

"Контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть в местной власти. От этого зависит безопасность людей и их жизни. Город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. И я призываю депутатов Верховной Рады, Кабинет министров ускорить разработку и внедрение норм и критериев предоставления услуг такими заведениями, чтобы был законодательный контроль за их деятельностью", - подчеркнул Кличко.

21 января в Харькове в пансионате для пожилых людей "Золотое время" на ул. Нижнегиевський, 150-Б произошел пожар. В доме были 33 человека. Это пациенты и четверо работников. Погибли 15. Все были лежачие, поэтому не могли спастись. Через 3 дня в больнице от стресса умер 80-летний. 4 подозреваемых в трагедии арестовали без права на залог. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручили проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах и хостелах Украины. Власти городов - провести работу по установлению законности домов престарелых.