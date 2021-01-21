В Украине проверят дома престарелых

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах и хостелах Украины.
Местным органам исполнительной власти и Минсоцполитики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов престарелых. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
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Он также поручил проработать вопрос о необходимости оказания помощи пострадавшим.
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов рассказал, пансионат для пожилых людей "Золотое время", где произошел пожар с 15 погибшими - нелегальный.
21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 15.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
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