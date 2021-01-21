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четверг, 21 января 2021 19:19

В Украине проверят дома престарелых

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В Украине проверят дома престарелых
Шмыгаль поручил провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска. Фото: Facebook

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено проверить состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах и ​​хостелах Украины.

Местным органам исполнительной власти и Минсоцполитики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов престарелых. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

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Он также поручил проработать вопрос о необходимости оказания помощи пострадавшим.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов рассказал, пансионат для пожилых людей "Золотое время", где произошел пожар с 15 погибшими - нелегальный.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 15.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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