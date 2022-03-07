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понедельник, 07 марта 2022 17:39

Спецтема: Война России против Украины

Порошенко передал оружие и снаряжение батальону терробороны "Скиф" в Василькове

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  Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение
Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение

Петр Порошенко, который занимается обеспечением подразделений терробороны столицы и области, передал "скифам" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму.

  Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение
Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение

"И формирование 206-го батальона, и батальона "Скиф" позволит уничтожить каждого захватчика, который решится атаковать Васильков. Васильков сейчас переживает трудные времена. Каждый, кто проедет через город, будет видеть разрушенные гражданские дома ракетными и авиационными обстрелами захватчика, который не отказывается атаковать мирное население. И мы продемонстрируем и покажем ему, как украинцы встречают врагов", – сказал Порошенко бойцам. Командир батальона ТРО поблагодарил за крайне необходимое снаряжение и оружие.

  Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение
Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение

Как известно, с первых дней войны российские оккупанты наносят ракетные и бомбовые удары по Василькову. В результате обстрелов разрушены гражданские дома, бомбардировка привела к масштабному пожару на местной нефтебазе.

Глава Васильковской ОТГ Наталья Баласянович поблагодарила Порошенко за помощь батальону терробороны и заметила – врагу не удастся сломать украинских защитников.

  Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение
Батальон территориальной обороны "Скиф", охраняющий Васильков и южное направление вблизи столицы, получил оружие и военное снаряжение

"Мы все вместе – к победе. И я убеждена, что всегда над Васильковом, как и над всей Украиной, будет желто-синее знамя и ни одна нога оккупанта не ступнет", – говорит она.

Как известно, Порошенко, кроме батальона "Скиф", с первых дней российской агрессии также взял под патронат 206-й батальон территориальной обороны Киева. Подразделение защищает столицу, а также обеспечивает эвакуацию людей из Ирпеня.

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