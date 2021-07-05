Попросила привезти по адресу. Таксист избил и выбросил из машины пассажирку

Пострадавшая обратилась в полицию. Фото: pixabay.com

В Киеве таксист выбросил клиентку из автомобиля и избил ее. Мужчина бросил ее на асфальт, сел в машину и уехал.

Инцидент произошел с водителем службы такси Bolt, сообщает "Киев Оперативный".

Потерпевшая заказала машину в 21:14, а уже в 21:25 такси прибыло почти по указанному адресу, однако водитель не доехал 100 м до места назначения.

"На мое замечание, что отметка стоит в одном месте, а такси - в другом, водитель проехал эти 100 метров. Далее силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", - рассказала женщина.

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Пострадавшая обратилась в полицию и в компанию Bolt. Там ей предложили промокод на следующую поездку.

Видео инцидента появилось в сети. На нем можно увидеть лицо водителя и номер машины. На кадрах видно, что женщина пыталась бороться с таксистом, но он толкнул ее на землю и быстро уехал.

Нацполиция и служба такси Bolt пока не прокомментировали этот случай.

В столице таксист службы Uber на дороге размахивал оружием. Видео опубликовали в сети. На нем он показывает из окна транспорта пистолет, а другой рукой управляет машиной.