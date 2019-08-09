В Киеве соратник Игоря Смешко Алексей Школьный угрожал детям "расстрелом из окна" из-за того, что они проехали на скейте рядом с его авто, припаркованном на тротуаре. И Игорю Колтунову, который стал очевидцем конфликта.

"Агрессивным киевлянином оказался Алексей Школьный, помощник кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу от партии Игоря Смешко "Сила и честь", - написал журналист в Facebook.

Школьный ходил за журналистом с телескопическим дубинкой и несколько раз угрожал ему.

"Я тебе сейчас Увалы!" - пообещал он Колтунову.

Автор: Фейсбук "Я тебе сейчас ввалю!" В Киеве помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту

Сам Школьный опубликовал видео разговора с детьми, где говорил, что "тротуар - не роллердром" и по нему нельзя кататься.

Хотя дети рассказали другую ситуацию.

"Просто подъезжает и начинает угрожать, что будет стрелять из винтовки", - рассказал один из мальчиков.

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Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес заседание по делу киевлянина Константина Прокопенко. Его бывшая жена Елена Янке хочет лишить мужа отцовства на их сына 6-летнего Романа. Заседание перенесли, поскольку истец-Янке в очередной раз не появилась. Предоставила через адвоката справку, что у нее сломана нога. В увечье обвинила бывшего мужа.