Полтора года поисков: появилось новое фото 16-летней пропавшей

Девушка исчезла 1,5 года назад, поиски не прекращаются. Фото: Нацполиция

В Киеве продолжают искать 16-летнюю Бондарь Либерти Анатольевну, которая исчезла почти полтора года назад.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В январе 2020-го до полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Боднарь Либерти, 2004 года рождения. Следователи открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.

С тех пор поиски не прекращались, но в полиции было только детское фото девушки. На днях к правоохранителям попало новое фото пропавшей, где она уже взрослая, рассказала пресс-офицер Деснянского управления полиции Наталья Федоровская для ТСН.

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"В том, что она жива, даже сомнений не имеем. Мы продолжаем поиски и находимся на постоянной связи с ее родственниками", - отметила Федоровская.

Исчезнувшая Либерти 165 см роста, среднего телосложения, имеет длинные волосы, серо-голубые глаза.

При наличии любой информации о возможном месте пребывания девушки звоните по телефону спецлинии полиции 102 или дежурной части Деснянского управления полиции Киева - 0(44) 515 87 83.

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