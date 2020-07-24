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суббота, 25 июля 2020 07:55

Поліція "накрила" столичні ресторани: склали понад сотню протоколів

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Поліція &quot;накрила&quot; столичні ресторани: склали понад сотню протоколів
В Киеве проверили рестораны и кафе. Фото: loyer.com.ua

В Киеве за неделю проверили почти полтысячи заведений на соблюдение правил и регламентов работы в условиях карантина.

В результате было оформили 101 протокол за нарушение. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За прошедшую неделю представители Держпродспоживслужбы и муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 460 ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 101 протокол о нарушении. Это меньше, чем за неделю до этого", - рассказал Кличко.

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Он отметил, что одновременно большинство столичных заведений пытается соблюдать правила. Так, по его словам, выглядит ответственное отношение к безопасности клиентов.

"А тех, кто нагло попирает регламентами работы, да еще и с ночной музыкой и массовыми танцами, - полиция закрывает. И здесь поблажек не должно быть ни для кого!" - подчеркнул мэр Киева.

Ресторан Queen Kyiv нарушил карантин. Устроили многолюдную вечеринку, которая продолжалась всю ночь. Посетители были без масок. Социальная дистанция не соблюдалась.

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