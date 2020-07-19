Нарушение карантина: столичный ресторан устроил большую вечеринку

Ресторан Queen Kyiv нарушил карантин.
Устроили многолюдную вечеринку, которая продолжалась всю ночь. Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".
Посетители были без масок. Социальная дистанция не соблюдалась.
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На видео видно, что и персонал заведения не носил маски.
19 июля 8 украинских областей не готовы к смягчению карантина. Из этого перечня забрали Киев и Ровенскую обл, передает Минздрав.
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