Покушение под Киевом: на крышу автомобиля бросили взрывчатку

Под Киевом произошел "теракт". Фото: ДТП

На Житомирской трассе в Киеве неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mercedes АА0070MI, что привело к взрыву.

В результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Жертвой взрыва на Брест-Литовском шоссе в Киеве, должен был стать бизнесмен Игорь Сало. Именно на него вроде бы и было совершено покушение.

Также стало известно, что пострадали 5 автомобилей, которые стояли перед светофором рядом.

Полиция ввела специальный план "Перехват", чтобы найти злоумышленника.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.





