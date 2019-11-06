Сразу девять автомобилей попали в крупное ДТП

В ДТП попали девять автомобилей. Фото: Корреспондент

6 ноября в Киеве около станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.

Участниками ДТП стали легковые авто и грузовик. В связи с этим движение на данном участке дороге затруднено, сообщает ресурс "Киев Оперативный".

На видео видна массовая авария.

На место выехали правоохранители. Они выясняют детали и причины аварии. Информации о пострадавших пока нет.

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В среду, 6 ноября, под Киевом, на трассе "Киев-Харьков", произошло серьезное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в котором на момент аварии находились 32 человека.