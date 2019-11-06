Под Киевом автобус с пассажирами влетел в грузовик

6 ноября в 5 утра на автодороге автобус Киев-Харьков Temza протаранил грузовик Mercedes.
В салоне автобуса были 32 пассажира. Подозревают, 62-летний водитель уснул за рулем, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.
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"Водитель автобуса после столкновения с грузовиком наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика сбил отбойник с правой стороны и съехал в кювет. Получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали. 32 пассажира и водитель автобуса не пострадали.
Следственно-оперативная группа занимается установлением обстоятельств дела и оформлением ДТП.
На дороге Киев-Варшава близ села Федоровка Сарненского района Ровенской области столкнулись автобус и грузовик. Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы. Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет.
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