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среда, 06 ноября 2019 12:47

Под Киевом автобус с пассажирами влетел в грузовик
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На автодороге Киев Харьков автобус Temza с 32 пассажирами протаранил грузовик Mercedes
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
На автодороге Киев Харьков автобус Temza с 32 пассажирами протаранил грузовик Mercedes
На автодороге Киев Харьков автобус Temza с 32 пассажирами протаранил грузовик Mercedes
На автодороге Киев Харьков автобус Temza с 32 пассажирами протаранил грузовик Mercedes

6 ноября в 5 утра на автодороге автобус Киев-Харьков Temza протаранил грузовик Mercedes.

В салоне автобуса были 32 пассажира. Подозревают, 62-летний водитель уснул за рулем, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

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"Водитель автобуса после столкновения с грузовиком наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика сбил отбойник с правой стороны и съехал в кювет. Получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали. 32 пассажира и водитель автобуса не пострадали.

Следственно-оперативная группа занимается установлением обстоятельств дела и оформлением ДТП.

На дороге Киев-Варшава близ села Федоровка Сарненского района Ровенской области столкнулись автобус и грузовик. Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы. Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет.

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