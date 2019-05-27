Показали топ-10 лучших фото весеннего Киева в Instagram

Столица прощается с весной. Лето начнется уже в эти выходные.

В конце мая киевляне и гости столицы активно делились в Instagram фотографиями весеннего Киева, передает Информатор.

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В подборку попали фотографии утреннего и вечернего Киева.

Было много постов с фото, где Киев поздравляли с днем города. Последний столица отметила 25-26 мая.

В Киеве почти подготовились к началу нового пляжного сезона. Его начало не всегда совпадает с календарным летом. Официально сезон начинается после того, как вода в реках и озерах столицы прогревается до 17 градусов тепла, а пляжи получают паспорта после лабораторных исследований. 2019-го в городе откроется новый официальный пляж - "Троещина", который ранее был зоной отдыха. Мест, где можно будет отдохнуть у воды, также станет больше - к лету планируют открыть 18 локаций.