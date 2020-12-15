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вторник, 15 декабря 2020 08:45

Показали раритетное фото Софийской площади

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Архивное фото Софийской площади в Киеве, датированное 1980-ми годами, опубликовали в сети.

На одной из центральных и древнейших площадей находится колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому. Кадром поделились на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

Автор: facebook.com/groups/442564533283869
  Софийская площадь в Киеве, 1980-е годы
Софийская площадь в Киеве, 1980-е годы

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По преданию, на месте Софийской площади, которая была полем вблизи городских стен, Ярослав Мудрый в 1036 году разгромил печенегов, после чего построил на этом месте Собор святой Софии. А площадь перед ним назвал Софийской.

Она расположена между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицей Аллы Тарасовой, Софиевской улицой и Рильским переулком.

На архивном фото показали утраченную Сретенскую церковь в Киеве образца 1861 года. Кадр сделан еще до перестройки здания. Соответствующий снимок опубликовал пользователь под именем Serhii Gander на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

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Дата
15
декабря

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