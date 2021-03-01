Показали отремонтированную транспортную развязку на трассе Киев-Харьков

2020 года на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле Борисполя завершили капитальный ремонт транспортной развязки.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Фото: Служба автомобильных дорог в Киевской области

"Эта развязка обеспечивает безопасное распределение транспортных потоков и транспортное сообщение между городами Киев и Борисполь, автомобильной дорогой Р-03 Северо-восточный обход Киева и соединяет между собой международные автодороги М-03 и М-01", - говорится в сообщении.

На трассе провели, в частности, такие работы:

- устройство новой дорожной одежды;

- устройство монолитной плиты пролетного строения;

- разборка существующей конструкции мостового полотна;

- устройство комплекса конструкции мостового полотна;

- установили барьерное ограждение, новые дорожные знаки и горизонтальную разметку;

- восстановление конусов, ремонт пролетного строения и опор с заменой опорных частей на парковках.

Также отремонтировали путепровод протяженностью 99,8 м 1972 года строительства.

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2021-го начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.