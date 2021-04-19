Показали набитые посетителями рестораны Киева

В течение выходных в центре Киева закрыли пять ресторанов за нарушение требований карантина. В общем проверили 40 ночных заведений.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Автор: Николай Поворозник Рестораны в Киеве работали несмотря на запрет

"Для всех правила одинаковые, но некоторые почему-то считают, что для него есть исключения. В частности, особыми себя считали владельцы тех ночных заведений, закрытые этими выходными, и посетители, на которых составили админпротоколы", - отметил Поворозник.

Речь идет о следующих заведениях-нарушителях:

- ресторан JUST CAFE на ул. Богдана Хмельницкого, 39;

- ресторан-караоке LEO на ул. Владимирской, 4;

- ресторан "Стейкхаус" на ул. Владимирской, 49;

- ночной клуб Fifty club на ул. Антоновича, 50;

- ночной клуб SPARKS на ул. Мечникова, 3.

Поворозник добавил, что на основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили три протокола. 67 админпротоколов выписали посетителям этих заведений.

Автор: Николай Поворозник Рестораны в Киеве работали несмотря на запрет

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Строгие запреты продлили как минимум до 30 апреля апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта. С 15 апреля в Киеве кафе и ресторанам позволили устанавливать летние площадки.