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воскресенье, 04 апреля 2021 19:15

Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру

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Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
В Бабьем Яру обустроят Место для размышлений. Фото: babynyar.org

В Бабьем Яру в апреле 2021 года откроют новый объект - символическую синагогу под открытым небом и место для молитвы.

Об этом сообщила пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Синагога будет расположена на небольшом участке за памятником "Менора" у склона оврага, который является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев.

Здание высотой 11 м в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию, которая открывается вручную. Она изготовлена ​​из амбарного дуба столетней давности, которого собирали из разных уголков Украины.

Потолок украшен узорами в виде карты звездного неба. Оно воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года. Также конструкция оснащена узорами и текстами молитв, повторяющих интерьер старинных синагог Западной Украины - в Ходорове и Гвоздце.

Подобно книги синагога будет открываться и закрываться с помощью специальных механизмов. Автор синагоги - швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц,

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" открыл новый арт-объект в Киеве. Инсталляция "Взгляд в прошлое" появилась на просп. Победы, 10 возле Минобразования. Она составляет 2 каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы моноочки с фотографиями. Они принадлежат немецкому военному фотографу-пропагандисту Иоганнесу Хэле, который осенью 1941 года в оккупированном Киеве сделал серию цветных снимков.

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