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воскресенье, 26 сентября 2021 16:59

Похоронили белоруса Виталия Шишова, которого нашли мертвым еще в начале августа

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Похоронили белоруса Виталия Шишова, которого нашли мертвым еще в начале августа
Похороны Виталия Шишова / t.me/beldomua2

В Киеве похоронили руководителя "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова. Это состоялось на 55-й день после его смерти.

По информации "Беларусского дома в Украине", по совместному решению присутствовали только близкие. Об этом пишет издания Reformation.

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"Благодарим всех собравшихся на церемонии и всех, кто придет почтить память Виталия на Майдан", - написали представители организации.

На 3 октября в одном из киевских храмов запланирована открытая поминальная служба по Виталию. Время и место обещают указать позже.

Виталий Шишов пропал 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в одном из киевских парков. Следствие сообщало, что будет рассматривать две основные версии - самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.

В Беларуси 17 августа возбудили дело против девушки Шишова, который погиб в Киеве.

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