В Беларуси открыли дело против девушки погибшего активиста Шишова

Против девушки активиста Шишова возбудили уголовное дело. Фото: Скриншот

В Беларуси возбудили дело против девушки главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который погиб в Киеве.

Божену Жолудь обвиняют в призывах к протестам, говорится в сообщении следственного комитета Беларуси.

"В августе 2021 года подозреваемая, находясь под посольством Беларуси в Украине, призвала к массовым беспорядкам с вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - заявили в СКБ.

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К делу приобщили видео с акции под белорусским посольством в Киеве с соответствующими "призывами", которое распространили разные СМИ.

"В настоящее время девушку признали подозреваемой по статье Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение следственных и процессуальных действий", - добавили в Следкоме.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Гражданин Беларуси, руководитель организации Белорусский дом в Украине Виталий Шишов, исчез 2 августа. 3 августа в Киеве Шишова нашли повешенным. Правоохранители рассматривают две версии случившегося - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. Окружение Шишова настаивает: то, что случилось - спецоперация КГБ Беларуси по его ликвидации.