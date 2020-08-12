Похитил автобус и попал на нем в ДТП - в Киеве задержали мужчину

В Киеве поймали преступника, бежавшего от патрульных на угнанном микроавтобусе и впоследствии попавшего в ДТП. Разыскать его удалось с помощью системы "Безопасный город".
За содеянное нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Нацполиции.
"В дежурную часть столичной полиции обратился киевлянин с сообщением об исчезновении микроавтобуса, который он на несколько минут оставил на ул. Жилянской. Во время розыска транспортного средства сотрудники полиции с помощью системы "Безопасный город" установили направление его движения и дали ориентировку нарядам патрульной полиции", - говорится в сообщении.
По словам следователя Голосеевского управления полиции Владиславы Галушки, на проспекте Валерия Лобановского патрульные заметили иномарку, похожую по описанию, и решили остановить ее.
"Увидев полицейских, водитель ускорил движение, но не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Правонарушитель был задержан на месте. Им оказался 35-летний житель столицы, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ. Нам он объяснил, что увидел незапертую машину с ключами внутри, поэтому решил воспользоваться моментом и завладеть ею ", — отметила Галушка.
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Сегодня, 12 августа, на Северном мосту столицы у маршрутного такси сломалась задняя ось и на ходу отпала вместе с колесами. В результате поврежден автомобиль Renault.
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