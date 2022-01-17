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понедельник, 17 января 2022 19:04

Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
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Фото: Алиса Бирюкова, facebook.com/iryna.gerashchenko

Под Печерский райсуд в Киеве 17 января стянули десятки силовиков и автозаки. Там избирают меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook.

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"Под Печерским судом маневры силовиков, передислокация и сближение количества Нацгвардии и судебной охраны. Спецсила нескрывается и недвусмысленно готовится к разгону", - написала она.

Геращенко отметила, что такие маневры под зданием этого суда видели, когда четвертый президент Виктор Янукович задерживал лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и экс-генпрокурора Юрия Луценко.

17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. Вскоре сообщил, что находится в рабочей поездке.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Утром 17 января Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром 17 января. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Там же к нему пришли следователи ГБР.

Сторонники политика выстроились и у Печерского суда. Люди принесли металлические бочки, использовали их как барабаны. Держали в руках плакаты с надписями "Киев с Порошенко", "We need DEMOCRACY", "Спасибо", флаги партии "ЕС".

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Дата
17
января

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