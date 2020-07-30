Под Киевом водитель сбила мотоциклиста

В Киево-Святошинском районе, на ул. Центральной, водитель Hyundai Sonata сбила мотоциклиста.

Предварительно установлено, что причиной аварии стало нежелание водителя отдавать предпочтение движению мотоцикла, - сообщает на своей странице в Facebook "Киев-Оперативный".





Фото: "Киев-Оперативный"

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Ранее в Киеве на ул. Саперно-Слободской произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ, заснул за рулем и влетел в отбойник. В результате аварии травмированы 2 несовершеннолетних.