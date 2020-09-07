Под Киевом уже вторую школу закрыли на карантин из-за Covid-19

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В городе Василькове Киевской области у одного из учителей филиала СОШ №1 диагностировали коронавирус. Руководствуясь инструкциями Министерства здравоохранения, городские власти решили закрыть учебное заведение на карантин.



Об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Владимир Сабадаш.

"Поступила информация, что у нескольких учителей СОШ №1, которые были 1 сентября в школе, плохое самочувствие и симптоматика похожа на Covid-19. 1 учитель, который уже 2 сентября не вышел на работу, сегодня получил положительные результаты теста на коронавирус", - отметил Сабадаш.

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У сотен детей фиксируют новое заболевание, которое назвали мультисистемным воспалительным детским синдромом (MIS-C). Его продолжают выявлять с тех пор, как впервые зафиксировали с начала 2020 года.