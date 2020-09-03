Под Киевом 356 учеников ушли на карантин. Covid-19 диагностировали в учителя

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В городе Василькове Киевской области среднюю школу №2 закрыли на карантин. Причина - лабораторно подтвержденный случай заболевания Covid-19 одного из учителей.

Об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Владимир Сабадаш.

"У нас нет другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет дистанционно", - отметил мэр.

Инфицированный учитель не контактировал с детьми, он ушел на больничный. До того как пойти на больничный, он контактировал с другими учителями.

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