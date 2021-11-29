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&quot;Плакала вслух и до сих пор рыдаю&quot; - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
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понедельник, 29 ноября 2021 20:59

"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
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Сегодня в Киеве простились с экс-мером столицы Александром Омельченко. Он умер 25 ноября на 84 году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса. Последние недели жизни провел в больнице.

Прощание проходило в Колонном зале Киевской городской государственной администрации с 10.00 до 13.00. Прийти могли все желающие. Людей в здание КГГА запускали организованными группами. Спрашивали о наличии Covid-сертификатов.

Похоронили Александра Александровича на центральной аллее Байкового кладбища. К кладбищу от КГГА всех желающих подвозили автобусами.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на прощании с бывшим мэром. Расспросила людей, чем им больше запомнился Александр Омельченко при жизни и каким он был в неформальном общении.

Часы на здании КГГА громкой мелодией пробивают 10:00. У большой двери собираются люди в черной одежде. Часть держит красные розы и гвоздики, перевязанные траурными лентами. Напротив здания стоит черный катафалк с тонированными окнами.

Провести Александра Омельченко в последний путь пришли киевляне, его друзья и коллеги. Люди не спеша открывают дверь и заходят внутрь. Их встречают четыре распорядителя в черных костюмах и белых перчатках. Спрашивают о наличии ковид-сертификатов и жестами показывают, куда идти.

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- Мы с ним одноклассники, - быстро проходит в Колонный зал пожилая женщина в потертой кожаной куртке. Представляется Надеждой. – Александр в Брусилове учился (окончил школу с серебряной медалью. – Gazeta.ua). Это сильнейший математик. Учительница очень дорожила нами. Была когда-то встреча одноклассников, она спрашивала: "Давал вам списывать?". Я ответила: "Мне попадалось". Как была контрольная, то он решал задачи в двух вариантах. И давал всем переписывать. А нас больше сорока человек было!

Плакала вслух и до сих пор рыдаю

Надежда не сдерживает слез, когда останавливается у лакированного деревянного гроба. Закрывает лицо руками.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Александр Омельченко умер от осложнений, которые возникли после перенесенного коронавируса. Последние недели жизни он провел в больнице
Александр Омельченко умер от осложнений, которые возникли после перенесенного коронавируса. Последние недели жизни он провел в больнице

- С Александром Александровичем общались редко. Он человек особенный, - продолжает. - Последний раз видела его полгода назад. Он приезжал на дачу, где держал большую пасеку. Собирал мед. Моя родственница попросила у него помощь с квартирой, которую не могла получить 40 лет. Хотя стояла в очереди. Он не отказал. О смерти одноклассника узнала по выпуску новостей. Включила телевизор, а там его фотография. Меня бросило в жар. Как дошло, что это правда, то уже ничего не слышала и не видела. Плакала вслух и до сих пор рыдаю. Это не человек, а живой Бог ходил по земле. Имел много неприятностей, но и решал очень сложные проблемы. Везде оставался человеком.

Александр Омельченко с 1996-го был главой КГГА. На выборах мэра победил в 1999 году. В 2006 проиграл выборы Леониду Черновецкому. Признавался, что это поражение стало для него неожиданным
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
Проститься с эксмером столицы приходил нынешний городской голова Киева Виталий Кличко. Он выразил соболезнования родным Александра Александровича
Родные Александра Александровича сегодня услышали немало теплых слов об эксмере Киева
Во время прощания возле гроба Александра Омельченко постоянно стоял почетный караул
Сегодня в Киеве попощались с бывшим мэром Александром Омельченко

К гробу люди подходят по красному бархатному ковру. С обеих сторон стоят портреты Александра Александровича. На них он изображен во время работы или с друзьями. На полу - вазы с цветами, много белых роз.

Люди подходят к экс-меру, крестятся и уходят в сторону. За прощанием покрасневшими от слез глазами наблюдает жена покойного Людмила Леонтьевна.

В зал заходит нынешний городской голова Киева Виталий Кличко. Надевает черную маску.

- Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев, - рассказывает в микрофон Кличко. - А киевляне - уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память.

Был нормальным человеком, которого не испортила власть и высокие должности

На улицу спешно следует бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз. По дороге здоровается со знакомыми.

- Александр Омельченко был нормальным человеком, которого не испортила власть и высокие должности, - подходит с охранником к автомобилю. - Он не оторвался от народа. Жил и работал ради интересов киевлян. Это отличает его от других, кто был в этой должности. К сожалению, его традиции и опыт не используются как следует.

В последний раз Мороз общался с усопшим больше года назад.

- Говорили по телефону, мне нужен был совет. Готовили обращение к президенту и нынешнему мэру. Хотели спросить, что они делают с Киевом и как они его застраивают? Хотел, чтобы Александр помог. Он сказал: "Не могу ни к кому там сейчас обратиться. Никто не хочет со мной говорить", - добавляет Александр Мороз.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Сегодня в Киеве простились с бывшим мэром столицы Александром Омельченко. Он умер 25 ноября на 84 году жизни
Сегодня в Киеве простились с бывшим мэром столицы Александром Омельченко. Он умер 25 ноября на 84 году жизни

В 13:00 напротив выхода из КГГА выстраиваются военные. Рядом с ними собирается оркестр с духовыми инструментами. Все ждут, когда из здания вынесут гроб.

В толпе держатся за руки две женщины. Тихо переговариваются между собой.

Не был святым, но очень душевный человек

- Мы работали вместе с Александром Александровичем, - берет меня под руку Ирина Голубева. Была заместителем бывшего городского головы. - Хочется о нем только хорошо говорить. Не был святым, но очень душевный человек. В должности городского головы создал программы, по которым киевляне получали помощь на лечение. За счет государственной администрации им меняли суставы, делали момографии, протезы ставили. Построил Институт сердца на левом берегу.

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- Было ли у него хобби? - спрашиваю.

- Был пасечником. Мед передавал в госпитали. Разливал в 200-граммовые баночки, чтобы всем досталось. Обязательно - детям, - отвечает Ирина. - Трудолюбивый. В семь часов утра уже приходил на работу. А память какая у него была! Раз была у него на дне рождения и хотела уходить. Он задержал: "Куда ты?". Ответила, что у меня сегодня тоже день рождения у внучки. Он показал на цветы: "Возьми букет, какой захочешь". В следующем году, в этот же день, подошел и говорит: "У тебя же у внучки день рождения. Возьми букет".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  По Колонному залу КГГА были расставлены мольберты с прикрепленными к ним большими фотографиями Александра Омельченко. На большинстве кадров он был зафиксирован в процессе работы или с друзьями
По Колонному залу КГГА были расставлены мольберты с прикрепленными к ним большими фотографиями Александра Омельченко. На большинстве кадров он был зафиксирован в процессе работы или с друзьями

С Омельченко общались постоянно, добавляет женщина.

Всегда признавал свои ошибки

- В его смерть до сих пор не могу поверить. В среду звонила коллега и сказала, что Александр Александрович находится в больнице. Я спрашивала, чем помочь. Мне говорили, что ему лучше. Неожиданно, - делится Ирина Голубева. - Омельченко был строгим руководителем, но справедливым. Когда-то выказал мне недовольство на совещании. А потом узнал, что я была права. На следующем совместном заседании публично заявил: "Ирина, ты была права". Всегда признавал свои ошибки. Помню еще, как в 1997 году были с ним в Германии. Рассказала ему, что там действуют центры по работе с женщинами, пережившими насилие. Он послушал и на следующий день спросил: "Ты нашла помещение?". Делали в столице такое заведение вместе. Сейчас называется Киевский городской центр гендерного равенства.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  С Александром Омельченко прощались в Колонном зале Киевской городской государственной администрации с 10:00 до 13:00. Почтить покойного приходили его друзья, коллеги и горожане
С Александром Омельченко прощались в Колонном зале Киевской городской государственной администрации с 10:00 до 13:00. Почтить покойного приходили его друзья, коллеги и горожане

В последние годы Александр Омельченко продолжал оставаться энергичным, добавляет его бывшая коллега.

Оркестр заводит траурную мелодию. Из КГГА выносят гроб.

Омельченко был хорошим мэром. После себя оставил много красивых построек

- Я знал его, как человека, - говорит стоящий в толпе Александр Вадис. Работал фотожурналистом и часто пересекался с усопшим. - Омельченко был хорошим мэром. После себя оставил много красивых построек, станций метро, новых районов. Честный человек, хозяин.

Родные садятся в маршрутку. За ними занимают места в больших автобусах все желающие. По дороге к Байковому кладбищу все молчат.

На кладбище гроб ставят под белым шатром. В последний раз к Александру Омельченко подходят родные и друзья. Военный оркестр играет гимн Украины, почетный караул стреляет вверх.

АЛЕКСАНДРУ ОМЕЛЬЧЕНКО ПРИПИСЫВАЛИ ДВА СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в селе Зозив Винницкой области. Когда началась Вторая мировая война, то с матерью и двумя сестрами переехал сначала в село Соловьевка, а затем в Карабачин Брусиловского района Житомирской области.

Окончил в Киеве строительный техникум, инженерно-строительный институт и институт народного хозяйства. Работал на предприятиях "Главкиевгорстроя". Сначала как обычный рабочий. Затем стал заместителем начальника этой компании.

Участвовал в войне в Афганистане с 1987 по 1989 год. После возвращения стал заместителем председателя исполкома Киевского городского совета народных депутатов, являлся генеральным директором государственного коммунального предприятия "Киевреконструкция". Впоследствии стал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации. В 1996-м возглавил КГГА.

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После принятия закона о столице, Александр Омельченко принял участие в выборах городского головы. В мае 1999 получил 76% голосов избирателей. Одновременно стал мэром и продолжал исполнять обязанности главы КГГА.

В 2001 году Александр Омельченко получил звание "Герой Украины".

В 2006 году снова баллотировался на должность городского головы Киева, но проиграл Леониду Черновецкому.

"Перед выборами был уверен, что киевляне снова меня выберут. Однако Черновецкий применил технологию раздачи пайков бабушкам, которые и сделали его мэром", - заявлял позже Александр Александрович.

В 2007 году стал нардепом от партии "Наша Украина - Народная самооборона". Народным депутатом был до декабря 2012 года.

В 2014 году снова баллотировался на должность городского головы Киева. Параллельно участвовал в выборах в городской совет - возглавлял список местной организации Украинской партии "Единство". Депутатом Киевсовета был с июня 2014 года.

Я пережил эту ложь, органы разобрались

При жизни любил автоспорт, хоккей, футбол. С Александром Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009 году сообщили, что он насмерть сбил пешехода возле Конча-Заспы. А в 2015-м, что автомобиль Омельченко сбил женщину, которая от травм скончалась в больнице. Настаивал, что его за рулем не было.

"Мне пресса начала приписывать, что я был за рулем, когда принадлежавшая мне машина и которой пользовались мой помощник и водитель - сбила человека. Это была грубая, циничная провокация. Я пережил эту ложь, органы разобрались", - заявлял Омельченко в интервью "Гордону" 2019-го.

Умер 25 ноября после перенесенного коронавируса. Инфекция дала сильные осложнения на легкие.

Автор: Лилия МЫЦКО, фото: Тарас ПОДОЛЯН
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