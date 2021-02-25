Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy

В Киеве сделали первую прививку от Covid-19. Фото: КГГА

В Киеве 1-ю прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали врачу Алексею Куценко, заведующему отделением реанимации интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской больницы.

По словам врача, после вакцинации чувствует себя хорошо, говорится в сюжете телеканала "Киев".

"Никаких плохих ощущений нет. Мы каждый день видим людское горе, человеческие трагедии, поэтому выбора вакцинироваться или не вакцинироваться вообще нет. Я считаю, что сбить этот шквал Covid можно только в случае массовой вакцинации", - сказал Куценко после прививки.

Врач добавил, что он и сам переболел коронавирусом в ноябре.

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В среду, 24 февраля, Киев от Минздрава получил 42,6 тыс. доз Covid-вакцин CoviShield. 1-ю инъекцию вакцины от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко.