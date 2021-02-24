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среда, 24 февраля 2021 14:15

Киев получил первые дозы Covid-вакцины

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Киев получил первые дозы Covid-вакцины
Вакцинация является добровольной и бесплатной. Фото: pixabay.com

В среду, 24 февраля, Киев от Минздрава получил 42,6 тыс. доз Covid-вакцин CoviShield.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"В столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от Covid-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют различных условий хранения и логистики, одна часть мобильных бригад изучила способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая - с AstraZeneca", - сказала Гинзбург.

Она добавила, что в городе подготовили 120 временных пунктов Сovid-вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации. Их создали, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации.

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Уже верифицированы списки медицинских работников, которые 1-ми получат прививки.

"Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными Covid-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи, включая водителей, и медики других учреждений здравоохранения", - отметила директор.

Продолжается подготовка к вакцинации пожилых людей в возрасте 85+. Врачи сотрудничают со своими пациентами этих возрастных групп и составляют списки желающих привиться.

1-я партия Covid-вакцины CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca. Эту вакцину 1-й зарегистрировали в Украине.

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24
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