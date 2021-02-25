Перекрывают важный мост Киева на 3 месяца

С 7:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе Киева частично ограничат движение транспорта.

Начинается 1-й этап капитального ремонта моста, сообщил Киевавтодор.

Автор: Киевавтодор Индустриальный мост Киева перекрывают на 3 месяца

"Работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе начнут также в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода", - говорится в сообщении.

На время ремонта ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро Шулявская.

Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году.

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