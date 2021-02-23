"Я каждое утро молюсь" - Кличко об аварийных мостах столицы

Кличко каждое утро молится за киевские мосты. Фото: скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко на внеочередной сессии горсовета 23 февраля заявил, что молится каждое утро за аварийные мосты. По словам мэра, их в столице 75.

В частности речь идет о мостах Патона и Метро, ​​пишет delo.ua.

"Ситуация с мостами крайне сложна. Несколько лет назад мы сделали обследование всех мостов. 75 мостов находились в предаварийном состоянии", - рассказал глава столицы.

Если чиновник, подчеркнул мэр, позволяет эксплуатировать такие объекты, то в случае чрезвычайной ситуации именно он понесет за это политическую и уголовную ответственность.

"Поэтому я каждое утро молюсь Богу, чтобы у нас с мостами, которые нужно закрыть, ничего не произошло", - сказал Кличко.

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Одно из последних ЧП на столичных мостовых переходах произошло 15 декабря прошлого года. На Шулявском путепроводе одновременно упали 3 опоры дорожного освещения. Как сообщали очевидцы, движение транспорта по путепроводу было парализовано. В результате происшествия повреждено 9 автомобилей. Полиция открыла дело.