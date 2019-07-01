Переименование Московского проспекта хотят вынести на референдум

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1278
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1359
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3223
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2061
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1557
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24732
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3807
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 7011
Фото
Все фото
7
3
34
6
7
В Киеве взорвался Lexus
В Киеве взорвался Lexus
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Днепром можно поплавать на &quot;лимузине&quot;
Днепром можно поплавать на "лимузине"
В столичном ресторане дрались и стреляли - фото
В столичном ресторане дрались и стреляли - фото
Видео
Все видео
Киев и область накрыла гроза
Киев и область накрыла гроза
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В салоне были водители: маршрутки забросали "коктейлями Молотова"
В салоне были водители: маршрутки забросали "коктейлями Молотова"
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 369
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1557
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1494
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2097
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11142
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1485
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
понедельник, 01 июля 2019 10:59

Переименование Московского проспекта хотят вынести на референдум

1 Комментировать
Переименование Московского проспекта хотят вынести на референдум
Дату референдума пока не называют. ФОТО: OBOZREVATEL

Вопрос переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры нужно вынести на референдум.

"Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры – пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович объяснил опасность свертывания декоммунизации

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Генерала Ватутіна й Московського.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переименование Московского проспекта хотят вынести на референдум». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Арестовали украинского правозащитника

Поляк застрелил украинского студента

Другу дружину короля привселюдно стратили

Лекарство от цинги изобрел польский ученый

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 104707
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 55856
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 40680
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 20926
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 16786
Новости Киева
В Киеве взорвался Lexus
В Киеве взорвался Lexus
7
 Просмотров: 711
Киев попал в рейтинг европейских городов с худшими пробками
Киев попал в рейтинг европейских городов с худшими пробками Просмотров: 432
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
3
 1 Просмотров: 3330
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 104689
Днепром можно поплавать на "лимузине"
Днепром можно поплавать на "лимузине"
6
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 5251
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua