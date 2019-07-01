Переименование Московского проспекта хотят вынести на референдум

Дату референдума пока не называют. ФОТО: OBOZREVATEL

Вопрос переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры нужно вынести на референдум.

"Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры – пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".

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Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Генерала Ватутіна й Московського.