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вторник, 09 июля 2019 14:13

Переезд офиса Зеленского полностью не обсудили с Киеврадой

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Переезд офиса Зеленского полностью не обсудили с Киеврадой
Офис президента не обращался в Киевраду по поводу переезда в Украинский дом. Фото: press service Volodymyr Zelenskyi

Офис президента Украины не обсуждал с властями Киева возможность создания пешеходной зоны на Европейской площади в случае переезда в Украинский дом. Об этом информируют в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, пишет УНН.

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"В Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета никакой информации по этому вопросу с Администрации президента Украины или других органов не поступало", - говорится в сообщении.

В то же время в Госуправлении делами говорят, что вопрос возможного переезда Офиса президента рассматривается. Однако все нюансы еще не решены.

19 июня президент Владимир Зеленский заявил, что планирует переехать в Украинский дом на Европейской площади и создать там Офис президента. Ему уже показали проект перестройки здания.

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