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вторник, 03 августа 2021 12:42

Перечень киевлян расширят: подробности выдачи карантинных пропусков на транспорт

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Перечень киевлян расширят: подробности выдачи карантинных пропусков на транспорт
Рассказали, кто получит пропуск на общественный транспорт в случае локдауну. Фото: КГГА

Перечень киевлян, которые смогут получить спецпропуск на транспорт, расширят по сравнению с предыдущими локдаунами.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко.

В случае введения строгого карантина, транспортными пропусками традиционно обеспечат работников критической инфраструктуры города.

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"Это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города: транспорт, фармация и жилищно-коммунальные хозяйства", - сказал Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что подготовка к внедрению пропусков является сигналом о возможном локдауне.

По словам Бондаренко, власть работает над тем, чтобы выдавать пропуска для посещения медицинских учреждений. Для некритических случаев, например, отвезти ребенка в сад, пропуска не предусмотрены.

О сборе списков работников предприятий критической инфраструктуры стало известно 28 июля. В случае введения строгого карантина, общественный транспорт столицы будет работать только для них при наличии спецпропусков.

Подать заявление на получение пропусков можно будет на следующей неделе. Электронную форму обнародуют на сайте КГГА. Спецпропуска будут электронные.

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