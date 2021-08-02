Спецпропуска на транспорт возвращаются. Как получить документ

Форму разместят на официальном портале Киева. Фото: Лилия Мыцко

Подать заявление на получение спецпропусков для пользования общественным транспортом можно будет на следующей неделе. Электронную форму обнародуют на сайте КГГА.

Алгоритм улучшили с учетом предыдущего опыта на случай усиления карантина, сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

На этот раз в Киеве предприятия критических инфраструктур смогут использовать электронные пропуска.

"Город уже сейчас планирует, как будет работать общественный транспорт, если в столице состоится стремительное распространение коронавируса и карантинные меры будут усилены. Необходимо, чтобы все предприятия, которые должны работать бесперебойно несмотря на карантин, смогли спокойно подготовиться. А город должен обеспечить простой и четкий алгоритм получения спецпропусков. С 10 августа, когда на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки, предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для сотрудников", - сказал Кулеба.

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Форму разместят на Официальном портале Киева. Также там можно будет найти информацию о дальнейших действиях. Дополнительно среди предприятий и организаций критической инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.

Киев начинает готовиться к третьей волне коронавируса. Планируют увеличить количество реаниматологических коек в столичных больницах. Также будут ограничивать работу общественного транспорта. Для контроля введут спецпропуска. На этот раз они будут в электронном виде.