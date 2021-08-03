Коронавирус атакует Украину. Где больше всего больных

Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 827 новых больных коронавирусом. Из них детей – 68, медработников – 26.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 254 361 человек. Умерли 52 981 пациент, из них 26 – за последние сутки. Выздоровели 2 187 703 человека, за последние сутки – 533, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 39 622 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 946, ИФА – 8 229. Также сделали 11 447 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 198 случаев;

Винницкая область - 32 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 53 случая;

Донецкая область - 65 случаев;

Житомирская область - 14 случаев;

Закарпатская область - 5 случаев;

Запорожская область - 37 случаев;

Ивано-Франковская область - 6 случаев;

Киевская область - 19 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 48 случаев;

Николаевская область - 11 случаев;

Одесская область - 62 случая;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 49 случаев;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 32 случая;

Черновицкая область - 13 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

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Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел имеет отрицательный тест на коронавирус.