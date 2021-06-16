Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню

В Киеве пенсионерка поехала на такси после попрошайничества. Фото: скриншот с видео

В Киеве пожилая женщина просила милостыню у прохожих, а потом поехала с большими пакетами продуктов на такси.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Иду в магазин и вижу. Стоит баба с тележкой и пакетами, просит денег. Далее вижу, как за ней приезжает такси. Кассир с "Новуса" сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки", - рассказал очевидец.

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Он спросил у пенсионерки, зачем она просила деньги, если теперь катается на такси.

"Лучше бы помог бабе, баба потратилась", - ответила женщина.

По словам кассира, только для покупок в этом магазине женщина имеет 900 грн и даже больше. Неравнодушные дают ей наличные.

В городе Березань Киевской области 23-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме "ваш родственник в беде". По указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и забрала $3,5 тыс. - 97 тыс. грн, а также личные вещи.