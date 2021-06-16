Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню

 
Ексклюзивы
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 504
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 270
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 441
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 648
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 576
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 819
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 981
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
3
16
5
3
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн
Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
На улице Киева нашли завернутый в ковер труп
На улице Киева нашли завернутый в ковер труп
Киевляне &quot;залатали&quot; дырявую дорогу коврами: фото ноу-хау
Киевляне "залатали" дырявую дорогу коврами: фото ноу-хау
Видео
Все видео
Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню
Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню
Похищение сербского бизнесмена в Киеве: в полиции раскрыли подробности
Похищение сербского бизнесмена в Киеве: в полиции раскрыли подробности
Маршрутчик за рулем распивал спиртное
Маршрутчик за рулем распивал спиртное
В кустах нашли тело обнаженной женщины
В кустах нашли тело обнаженной женщины
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Интервью
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 513
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 207
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 477
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 180
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 11:00

Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню

  Комментировать
Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню
В Киеве пенсионерка поехала на такси после попрошайничества. Фото: скриншот с видео

В Киеве пожилая женщина просила милостыню у прохожих, а потом поехала с большими пакетами продуктов на такси.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Иду в магазин и вижу. Стоит баба с тележкой и пакетами, просит денег. Далее вижу, как за ней приезжает такси. Кассир с "Новуса" сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки", - рассказал очевидец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 83-летняя пенсионерка отдала полмиллиона, чтобы "отмазать" внучку

Он спросил у пенсионерки, зачем она просила деньги, если теперь катается на такси.

"Лучше бы помог бабе, баба потратилась", - ответила женщина.

По словам кассира, только для покупок в этом магазине женщина имеет 900 грн и даже больше. Неравнодушные дают ей наличные.

В городе Березань Киевской области 23-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме "ваш родственник в беде". По указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и забрала $3,5 тыс. - 97 тыс. грн, а также личные вещи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пенсионерка с пакетами продуктов поехала на такси. Перед этим просила милостыню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Атаману пришили отрубленную голову

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 10008
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4464
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 4401
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2565
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки Просмотров: 2529
Новости Киева
Киевляне получили газовые платежки из будущего
Киевляне получили газовые платежки из будущего Просмотров: 306
Иностранцы инвестируют в развитие Киева: на Шулявке построят комплекс
Иностранцы инвестируют в развитие Киева: на Шулявке построят комплекс Просмотров: 81
Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: жуткое фото
Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: жуткое фото Просмотров: 990
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
5
 Просмотров: 486
Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн
Директор детского санатория вынес мебели и техники на 20 млн грн
3
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 6808
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть