Пенсионерку обокрали почти на 100 тыс. грн по схеме "ваш родственник в беде"

Полицейские задержали женщину, которая обманула пенсионерку почти на 100 тыс. грн. Фото: Национальная полиция

В городе Березань Киевской области 23-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме "ваш родственник в беде". По указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и забрала $3,5 тыс. - 97 тыс. грн, а также личные вещи.

Деньги перекинула на банковские карточки подельника, от вещей в дальнейшем избавилась, сообщает Национальная полиция.

Правоохранители сначала установили личность таксиста, который подвозил мошенницу на место совершения преступления. Затем раскрыли и личность злоумышленницы и задержали. Женщина находится в изоляторе временного содержания.

Второй фигурант дела сидит в тюрьме на временно оккупированной территории. По предварительным данным, он звонил потерпевшей и представился родственником, который якобы попал в ДТП.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Предусматривает штраф от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

В полиции призвали граждан быть осторожными во время общения с незнакомцами по телефону. А также информировать своих пожилых близких об имеющихся схемах мошенничества.

В Киеве мошенник по схеме "родственник в беде" выманил у женщины $7 тыс. Чтобы сделать операцию и спасти жизнь родственника, она отдала незнакомцу все сбережения, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.