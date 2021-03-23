Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.

В Киеве мошенник по схеме "родственник в беде" выманил у женщины $7 тыс.

Чтобы сделать операцию и спасти жизнь родственника, она отдала незнакомцу все сбережения, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 от женщины поступило сообщение о том, что в квартире на улице Плеханова неизвестный путем обмана завладел ее деньгами. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее сын якобы попал в больницу. Чтобы сделать операцию и спасти жизни родственника, нужны деньги. Пенсионерка поверила незнакомцу, когда тот к ней пришел, и отдала все сбережения, а это - 7 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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По словам начальника сектора отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Виталия Скорина, правоохранители опросили потерпевшую и начали отработку полученной информации.

"После просмотра записей с уличных камер видеонаблюдения мы установили личность и местонахождение правонарушителя и задержали его в одном из киевских отелей. Он уроженец Луганской области, 1985 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. На момент совершения преступления находился в розыске Соломенским управлением полиции за мошенничество", - рассказал Скорин.

Афериста поймали в течение суток. Ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 42 500 тыс. грн. Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы.

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