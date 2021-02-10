Сказали, что родители в беде: узники СИЗО выманили у школьницы деньги

Трое заключенных Одесского СИЗО требовали у школьницы деньги.

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, однако только сейчас стали известны вымогатели. Мошенники сказали ребенку, что его родители в беде, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Фото: cn.npu.gov.ua

"29 сентября в полицию обратилась 39-летняя жительница Чернигова, которая сообщила, что ее 10-летнюю дочь обманули неизвестные. На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее родители попали в беду. Ребенка запугали несчастьями и заверили, что он может помочь родителям , если найдет дома и передаст за "спасение" все сбережения. Встревоженная девочка выполнила указания мошенников и передала 40000 гривен, 350 долларов США и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле в ее доме ", - говорится в сообщении.

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Полицейские выяснили, что за деньгами к ребенку приехал таксист, который принял вызов Чернигов-Одесса. Заказчик сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти на другой конец страны.

8 февраля в Одесском следственном изоляторе полицейские провели обыски и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи.

В мошенничестве по схеме "ваш родственник в беде" обоснованно подозревают трех человек: 1985, 1987 и 1995 рождения. Все трое содержатся в СИЗО уже на протяжении нескольких лет.

Следствие по делу продолжается. Решается вопрос об объявлении о подозрении злоумышленникам за совершение мошенничества.

На Днепропетрощине мошенники продавали несуществующие автомобили. Объявления о продаже они размещали в интернете. Действовали от имени известных автокомпаний и официальных дистрибьюторов. Таким образом они присвоили более 2,5 млн грн.