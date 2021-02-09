"Обогатились" на 2,5 млн грн: мошенники торговали несуществующими автомобилями

Объявления о продаже они размещали в интернете Фото: npu.gov.ua

На Днепропетрощине мошенники продавали несуществующие автомобили.

Объявления о продаже они размещали в интернете. Действовали от имени известных автокомпаний и официальных дистрибьюторов. Таким образом они присвоили более 2,5 млн грн, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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"Разработал мошенническую схему 30-летний житель Каменского, привлекая к противоправной деятельности еще 4 женщин. Фигуранты на платформах объявлений продавали автомобили по заниженной стоимости или в кредит. Злоумышленники выдавали себя за представителей известных автомобильных компаний и официальных дистрибьюторов. Основным условием была частичная предоплата. Правонарушители уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей. После получения предоплаты - придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что мошенники обманули 21 покупателя. Общая сумма убытков составляет более 2,5 млн грн.

В полиции открыли уголовное производство. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Донецкой области группа мошенников получала пенсии умерших. Преступники "заработали" больше 1 млн грн,