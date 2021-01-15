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пятница, 15 января 2021 15:29

Присвоили более 1 млн грн: мошенники получали пенсии умерших

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Присвоили более 1 млн грн: мошенники получали пенсии умерших
Преступники "заработали" больше 1 млн. грн Фото: pixabay.com

В Донецкой области группа мошенников получала получала пенсии умерших.

Преступники "заработали" больше 1 млн. грн, сообщили в пресс службе Донецкой областной прокуратуры.

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"В течение мая 2019 по март 2020 мужчина получал от жителей временно оккупированной территории Донецкой области копии документов умерших там пенсионеров. После этого, вместе с женой подрабатывал решения суда об установлении факта смерти и предоставлял их сообщнице - сотруднице Дружковского ГО Государственной регистрации актов гражданского состояния восточного межрегионального управления министерства юстиции, которая выдавала свидетельства о смерти.

В дальнейшем злоумышленник оформлял у "подкупленного" нотариуса доверенности якобы от родственников умерших. На основании поддельных документов он получал пенсионные начисления за три года и денежную помощь на погребение ", - говорится в сообщении.

Злоумышленники понесут наказание за мошенничество, подделку документов и злоупотребление служебным положением. Досудебное расследование продолжается.

В Одесской области кассирша одного из банков присваивала деньги клиентов. Женщина 2 года занималась финансовыми махинациями и успела присвоить более 100 тыс. грн.

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