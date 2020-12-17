Кассирша банка финансовыми махинациями "заработала" больше 100 тыс. грн

Женщина два года занималась финансовыми махинациями Фото: ua.korrespondent.net

В Одесской области кассирша одного из банков присваивала деньги клиентов.

Женщина 2 года занималась финансовыми махинациями и успела присвоить более 100 тыс. грн, сообщили в Подольском отделе полиции Одесской области.

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"Злоупотребляя служебным положением, за 2 года женщина сняла средства со счетов более двух десятков жителей Одесской области. Недостачу на сумму около 130 тысяч гривен обнаружили во время ревизии, проведенной через многочисленные жалобы от клиентов", - сказано в сообщении.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении женщины направят в суд. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Киберполицейские разоблачили сотрудницу банка, которая, пользуясь своим служебным положением, присваивала деньги со счетов клиентов. Как выяснилось, 28-летняя мошенница подделывала банковские документы и незаконно переводила деньги клиентов банка на специально созданный ею фиктивный счет. В дальнейшем воровка их обналичивала.