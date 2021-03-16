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вторник, 16 марта 2021 19:15

Парк в форме спирали появится в Киеве - яркие фото
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В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали.

Обустроят его вдоль ул. Щусева, сообщила пресс-служба Киевзеленстроя.

Фото: КО "Киевзеленстрой"

"Чтобы с пользой использовать всю территорию, планируется устроить пространство в форме циклической спирали с пешеходными дорожками и удобными скамейками. Деревья, высаженные полукругом будут давать тень, а цветник из разных видов флокса в стиле мавританского газона добавит красок", - говорится в сообщении.

Для освещения сквера хотят установить фонари на солнечных батареях. На территории будущего сквера расположен пустырь.

Сроки реализации и стоимость проекта пока не известны.

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На Арсенальной площе Киева планируют построить шестиэтажный многофункциональный комплекс со стеклянным променадом, офисами и ресторанами.

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