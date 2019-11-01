Открыли все центральные станции метро

Станции метро в Киеве снова работают Фото: РБК-Украина

Специалисты не выявили взрывоопасных предметов.

После анонимного вызова о заминировании киевские станции и переходы между ветвями начали работать, сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

"Станцию Крещатик проверено, взрывоопасных предметов не найдено. Станция ​​и пересадку на Майдан Независимости открыта для пассажиров", - сообщается на странице киевского метро в Facebook.

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Также в обычном режиме работают станция Арсенальная, Театральная и пересадка на Золотые ворота.

В Киеве с 30 октября в рабочие дни утром будут закрывать на вход станцию ​​метро Золотые ворота из-за ремонтных работ.