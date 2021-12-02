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пятница, 03 декабря 2021 02:52

Осень в Киеве вошла в рейтинг самых сухих за годы наблюдения

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Осень в Киеве вошла в рейтинг самых сухих за годы наблюдения
В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Киеве осень 2021 года заняла четвертую позицию в рейтинге самых сухих.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

За сентябрь – октябрь в столице выпало всего 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы.

"Холодное всего осенью в Киеве было 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза. Теплое всего - 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27,0 градусов", - говорится в сообщении.

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На просп. Науки средняя температура воздуха составила +8,9ºС, что на 0,2°C выше климатической нормы 1991-2020 годов.

В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

Последний месяц осени в Киеве вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась под утро до -7,1°C. Самым теплым – 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°C.

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