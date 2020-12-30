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среда, 30 декабря 2020 11:52

Оружие и "товара" на 35 млн: под Киевом разоблачили 3 мощных нарколаборатории
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В Киевской области правоохранители разоблачили межрегиональную сеть наркоторговли, которая через интернет сбывала свой "товар" в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Автор: Офис генерального прокурора
  Нарколаборатории в течение суток позволяли изготавливать около 1 кг психотропных веществ
Нарколаборатории в течение суток позволяли изготавливать около 1 кг психотропных веществ

"Трое киевлян организовали наркобизнес, привлекая к незаконной деятельности лиц со знаниями в области химии, необходимыми для изготовления психотропных веществ. Установлено, что в Киевской области были оснащены 3 нарколаборатории, мощность которых позволяла в течение суток производить около 1 килограмма психотропных веществ", - говорится в сообщении.

"Товар" сбывали исключительно оптовыми партиями через интернет-магазин и почтовые отделения логистического сервиса. Там работали 2 члена группировки, осуществлявшие отправку. Полученная прибыль "отмывалась" путем обналичивания средств через электронные кошельки.

Автор: Офис генерального прокурора
  По предварительной оценке стоимость изъятых веществ составляет около 35 млн грн
По предварительной оценке стоимость изъятых веществ составляет около 35 млн грн

Правоохранители провели 28 обысков в лабораториях, оборудованных для фасовки и хранения веществ, а также по месту жительства дельцов и в их автомобилях.

"Изъяли более 110 литров прекурсоров, 200 литров психотропного вещества в жидком виде, 26,5 килограмма наркотических средств и психотропных веществ - около 20 килограммов Альфа PVP, 244 таблетки экстази, более 140 граммов каннабиса, 5 пакетов псилоцибинових грибов, 5 ампул трамадола 6 пластин метадона, и более 40 единиц различного лабораторного оборудования", - добавили в сообщении.

Также изъяли предметы похожи на огнестрельное оружие, боеприпасы к ним, 5 гранат, гранатомет, холодное оружие и 2 радиостанции, 4 автомобиля, которыми они пользовались, денежные средства в сумме 31 тыс. грн, $113 тыс., другую иностранную валюту в незначительном количестве и банковские карточки.

Автор: Офис генерального прокурора
  Также изъяли огнестрельное оружие
Также изъяли огнестрельное оружие

Следствие установило, что ряд наркогруппировок из разных регионов закупали "товар" у членов данной преступной группировки в Киевской области, и занимались его сбытом через интернет-ресурсы.

В результате спецоперации блокировали деятельность более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропных веществ, действующих на территории всей Украины. Стоимость изъятых наркотических средств составляет около 50 млн грн.

Автор: Офис генерального прокурора
  По изъятому назначены экспертизы
По изъятому назначены экспертизы

8 членам преступной группировки сообщили о подозрении. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны. Досудебное расследование продолжается.

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Правоохранители задержали капитана Национальной гвардии Украины. Он продавал амфетамин, метамфетамин и PVP.

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