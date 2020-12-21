Офицер Нацгвардии варил и продавал наркотики

Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона

Правоохранители задержали капитана Национальной гвардии Украины. Он продавал амфетамин, метамфетамин и PVP.

Офицер наладил сбыт наркотиков как на территории воинской части Национальной гвардии так и среди жителей города Харькова. Для производства и сбыта веществ он привлек бывших военнослужащих Нацгвардии, сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

21 декабря подозреваемого закрыли после сбыта наркотиков. У него при себе изъяли вещества, похожие на амфетамин и PVP.

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Проводят обыски по местам жительства фигурантов и местом производства психотропных веществ.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Хмельницкой области полицейские задержали бывшего милиционера, который продавал наркотики. Наркоделец варил их самостоятельно и продавал на территории Хмельницкой области, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.