Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинское среди них

В субботу, 13 ноября, Киев занял 18 место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 139 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

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При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

На первом месте рейтинга оказался индийский город Дели. Показатель загрязнения воздуха - 223. На втором Бишкек (Кыргызстан), третье - Чэнду (Китай).

Автор: скриншот Киев снова в двадцатке городов мира с самым грязным воздухом

Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области.