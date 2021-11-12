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пятница, 12 ноября 2021 13:03

Теплые выходные и арктический холод с понедельника: синоптик советует готовиться к снегу

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Теплые выходные и арктический холод с понедельника: синоптик советует готовиться к снегу
С 15 ноября в Украину прорвется очередная волна арктического холода. Фото: pixabay.com

В выходные 13-14 ноября в Украине сохранится сухая и солнечная погода.

Уже с понедельника прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Антициклон обусловит в субботу-воскресенье сухую погоду. Температура воздуха будет колебаться днем ​​в пределах +4+9 градусов, в южной части и западных областях +6+12 градусов", - пишет Диденко.

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Осадки в Киеве 13-14 ноября не прогнозируют. Дневная температура воздуха в среднем составит +5...+8°С.

С понедельника, 15 ноября, в большинстве областей Украины ожидается похолодание.

Первые осадки следует ожидать 19 ноября – в большинстве наших областей пройдут дождь и снег.

Декабрь начнется с прохлады, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс".

В день Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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