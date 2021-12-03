Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет виртуальной карточкой

Фото: КГГАВ Киеве появится виртуальная транспортная карта.

В 2022 году в приложении "Киев Цифровой" появится виртуальная транспортная карточка.

Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко в интервью "Сегодня".

"В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карточку в приложение "Киев Цифровой". Больше не потребуется носить с собой пластиковую карточку", ​​– рассказал Половинко.

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Также со следующего года в приложение планируется интегрировать:

- информацию о состоянии качества воздуха;

- расписание движения общественного транспорта;

- возможность подачи электронной петиции;

- запись в Центр предоставления административных услуг.

"Киев Цифровой" скачали уже более 1,3 млн раз. Также в приложение добавлено около 500 тыс. транспортных карт, 270 тысяч авто, а 150 тысяч киевлян получают уведомления от коммунальных служб. Скачать приложение можно бесплатно для iOS и Android. 16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.