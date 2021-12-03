Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет виртуальной карточкой

В 2022 году в приложении "Киев Цифровой" появится виртуальная транспортная карточка.
Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко в интервью "Сегодня".
"В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карточку в приложение "Киев Цифровой". Больше не потребуется носить с собой пластиковую карточку", – рассказал Половинко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оплатить проезд в общественном транспорте Киева можно будет по-новому
Также со следующего года в приложение планируется интегрировать:
- информацию о состоянии качества воздуха;
- расписание движения общественного транспорта;
- возможность подачи электронной петиции;
- запись в Центр предоставления административных услуг.
"Киев Цифровой" скачали уже более 1,3 млн раз. Также в приложение добавлено около 500 тыс. транспортных карт, 270 тысяч авто, а 150 тысяч киевлян получают уведомления от коммунальных служб.
Скачать приложение можно бесплатно для iOS и Android.
16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.
Комментарии