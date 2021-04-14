"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы

Течение болезни у подростков и дошкольников стало более сложным. Фото: КГГА

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве остается высокой. Сложнее стало течение болезни у детей. За минувшие сутки прибавилось 40 больных девочек от 6 месяцев до 17 лет и 30 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше. Вчера я проверил, как лечат пациентов в городской детской инфекционной больницы. На сегодняшний день в медучреждении их 41. Пятеро детей находятся на кислородной поддержке. Один ребенок - в реанимации. Медики отмечают, если в 1-ю волну заболеваемости в больницы попадали преимущественно подростки, то теперь большинство пациентов - дошкольники со сложным течением болезни и ее последствиями", - отметил Кличко.

Он добавил, что с начала 2020-го в упомянутой больнице помощь получили более 300 детей. Среди сегодняшних пациентов двое детей, которым по 1,5 месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы

Строгий карантин в Киеве продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.