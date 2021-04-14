Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы

Пассажиры в очереди пренебрегают безопасной дистанцией. Фото: скриншот с видео

В среду утром, 14 апреля, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Вокзальная. На входе, несмотря на ограниченную работу подземки, образовалась огромная очередь из пассажиров.

Соответствующие видео распространили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Карантин, коронавирус, специальные пропуска, социальная дистанция и даже речь идеи о закрытии границ областей. Чтобы что?" - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что пассажиры совсем не соблюдаются социальной дистанции.

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С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки допускают по спецпропускам. 500 тыс. напечатанных пропусков выдали только сотрудникам критических инфраструктур. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения.